Dua Truk di Ngawi Terlibat Adu Banteng, 7 Orang Luka-luka

jatim.jpnn.com, NGAWI - Dua truk terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ngawi-Karangjati, masuk Desa/Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jumat (13/2) pukul 05.15 WIB.

Peristiwa tersebut terekam dalam video amatir. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak salah satu korban sudah tergeletak di jalan.

Tidak jauh dari lokasi sekitar, terdapat beberapa muatan truk dalam kondisi berceceran. Tampak beberapa ekor sapi, yang dibawa oleh salah satu kendaraan, sudah tidak bernyawa.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan dua kendaraan itu adalah Truk Mits Canter nopol N 9582 UQ, dikemudikan Dedi Ferdiyan Wahyu A (34), warga Desa Tunggorono Kecamatan/Kabupaten Jombang.

Serta Truk Toyota Dyna nopol AG 9382 VJ, dikemudikan Teguh Purnomo Putro (35), warga Dusun Kuniran, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Jombang.

“Truk Mits Canter membawa enam orang penumpang melaju dari arah timur ke barat, sedangkan truk Toyota Dyna, dari arah barat ke timur,” ujar Yuliana.

Menurut keterangan saksi di TKP, truk Hino Dutro tidak mampu menguasai laju kendaraannya berjalan oleng ke kanan, karena kurang hati hatinya Truk Hino Dutro dan jarak sudah dekat sehingga terjadi tabrakan.

“Tabrakan mengenai depan kanan Truk Toyota Dyna, samping kanan Truk Mits Canter,” imbuhnya.