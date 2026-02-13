Anlene Bagi 10.000 Paket Nutrisi untuk Jaga Kesehatan Selama Ramadan

JPNN.com

Jumat, 13 Februari 2026 – 12:07 WIB
Anlene mendistribusikan 10.000 paket Habbatussauda selama Ramadan untuk mendukung kesehatan tulang dan daya tahan tubuh. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, BLITAR - Anlene menghadirkan inisiatif berbagi nutrisi melalui distribusi 10.000 paket Anlene Habbatussauda selama bulan Ramadan.

Inisiatif itu dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam kegiatan NUCONOMICS Festival 2026 yang digelar di Kampung Coklat, Kabupaten Blitar pada 5–7 Februari 2026. 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Harlah ke-100 Nahdlatul Ulamabdengan fokus pada penguatan kesehatan dan layanan sosial.

Anlene juga menggandeng Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (PEROSI) sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang, sendi, otot, dan daya tahan tubuh selama Ramadan.

Presiden Direktur Fonterra Brands Manufacturing Indonesia Yauwanan Wigneswaran mengatakan selama Ramadan masyarakat menjalani aktivitas yang lebih padat sehingga pemenuhan nutrisi menjadi semakin penting.

“Untuk mendukung masyarakat agar tetap menjaga kesehatan tulang, sendi, otot, dan daya tahan tubuh selama bulan Ramadan, tahun ini Anlene berinisiatif berbagi nutrisi melalui distribusi 10.000 paket Anlene Habbatussauda melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk NU Jawa Timur,” ujar Yauwanan.

Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Noor Shodiq Askandar mengapresiasi kolaborasi tersebut karena dinilai sejalan dengan komitmen NU dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami mengapresiasi kolaborasi dengan Anlene untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan agar tetap aktif dan produktif selama Ramadan,” katanya.

