Cuaca Jawa Timur 13 Februari 2026, Pagi Sampai Sore Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (13/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Tulungagung. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang.

Gerimis juga mengguyur Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, dan Trenggalek. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi, Bondowoso, Madiun, dan Tulungagung. Gerimis mengguyur Kota Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi, Bondowoso, dan Madiun. Gerimis mengguyur Kota Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 17-27 kilometer per jam.