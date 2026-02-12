269 SMK Pamerkan Inovasi di Expo & Expose SMK Hebat Jatim 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur menggelar pameran karya dan inovasi SMK terbesar di Jawa Timur melalui Expo & Expose SMK Hebat Jawa Timur 2026.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 12–14 Februari 2026, dengan menampilkan karya dan inovasi dari 269 SMK negeri dan swasta se-Jawa Timur di Grand City Convention Hall, Surabaya.

Pameran tersebut menampilkan 10 kompetensi keahlian strategis yang menjadi unggulan SMK di Jawa Timur.

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menilai Expo & Expose SMK Hebat Jatim 2026 tidak sekadar menjadi ajang pameran, tetapi telah membangun ekosistem pendidikan vokasi yang terhubung langsung dengan pasar dan industri.

“Ini bukan sekadar pameran, tetapi sebuah ekosistem. Karya anak-anak SMK didekatkan dengan pasar, industri, dan DUDI. Di sini ada business matching dan job matching, sehingga kompetensi siswa benar-benar diuji melalui dampak dan penerimaan pasar,” ujar Adhy seusai membuka pameran, Kamis (12/2).

Menurutnya, kualitas lulusan SMK saat ini tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi dari sejauh mana produk dan inovasi yang dihasilkan diminati masyarakat dan industri.

Sejumlah produk yang dipamerkan dalam Expo & Expose SMK Hebat Jatim 2026 telah berhasil terjual selama kegiatan berlangsung.

“Yang terpenting, SMK tidak hanya mengisi peluang kerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Ini sejalan dengan penguatan jiwa kewirausahaan siswa,” tuturnya.