Upacara Penghormatan Adi Sutarwijono di DPRD Surabaya Berlangsung Haru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin upacara penghormatan terakhir untuk Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Kamis (12/2) siang.

Peti jenazah Adi tiba di Gedung DPRD Kota Surabaya pukul 13.23 WIB. Upacara penghormatan diawali dengan pembacaan riwayat hidup Adi Sutarwijono oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah

Suasana haru menyelimuti uapacara penghormatan. Laila tak berhenti mengusap air matanya sembari membacakan obituari.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mewakili seluruh anggota menyampaikan duka cita.

"Kami mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepulangan beliau sosok yang berdedikasi tinggi selama jadi anggota DPRD Kota Surabaya sejak 2012, menjadi ketua DPRD 2019-2024 lalu 2024-2029," kata Bahtiyar .

Bahtiyar meyampaikan upacara ini sebagai salam perpisahan terkahir untuk Adi, sosok pemimpin bertanggungjawab yang tetap hadir di gedung DPRD Kota Surabaya meski sakit.

"Beliau telah menyelesaikan tugas tugas dengan baik dan bertanggungjawab, dalam kondisi sakit pun beliau tetap memimpin rapat di gedung ini dan menghadiri undangan partainya di Jakarta," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam sambutannya juga menyampaikan penghormatan untuk Adi, yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk warga Surabaya.