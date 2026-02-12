JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Upacara Penghormatan Adi Sutarwijono di DPRD Surabaya Berlangsung Haru

Upacara Penghormatan Adi Sutarwijono di DPRD Surabaya Berlangsung Haru

Kamis, 12 Februari 2026 – 17:32 WIB
Upacara Penghormatan Adi Sutarwijono di DPRD Surabaya Berlangsung Haru - JPNN.com Jatim
Upacara penghormatan Adi Sutarwijono di DPRD Surabaya berlangsung haru. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin upacara penghormatan terakhir untuk Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Kamis (12/2) siang.

Peti jenazah Adi tiba di Gedung DPRD Kota Surabaya pukul 13.23 WIB. Upacara penghormatan diawali dengan pembacaan riwayat hidup Adi Sutarwijono oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah

Suasana haru menyelimuti uapacara penghormatan. Laila tak berhenti mengusap air matanya sembari membacakan obituari.

Baca Juga:

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mewakili seluruh anggota menyampaikan duka cita.

"Kami mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepulangan beliau sosok yang berdedikasi tinggi selama jadi anggota DPRD Kota Surabaya sejak 2012, menjadi ketua DPRD 2019-2024 lalu 2024-2029," kata Bahtiyar .

Bahtiyar meyampaikan upacara ini sebagai salam perpisahan terkahir untuk Adi, sosok pemimpin bertanggungjawab yang tetap hadir di gedung DPRD Kota Surabaya meski sakit.

Baca Juga:

"Beliau telah menyelesaikan tugas tugas dengan baik dan bertanggungjawab, dalam kondisi sakit pun beliau tetap memimpin rapat di gedung ini dan menghadiri undangan partainya di Jakarta," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam sambutannya juga menyampaikan penghormatan untuk Adi, yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk warga Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin upacara penghormatan terakhir untuk Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Kamis (12/2) siang
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Adi Sutarwijono Adi Sutarwijono meninggal dunia upacara penghormatan Adi Sutarwijono penghormatan Adi Sutarwijono

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU