Guru SD di Jember yang Menelanjangi 22 Muridnyaa Dimutasi, Kadisdik Minta Maaf

Kamis, 12 Februari 2026 – 16:10 WIB
Foto: Source for JPNN
Seorang guru wali kelas 5 SDN 02 Jelbuk, Jember, berinisial FRT diduga menelanjangi puluhan siswasnya. Aksi nyeleneh guru tersebut viral di media sosial. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, JEMBER - Seorang guru wali kelas 5 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Jelbuk, Kabupaten Jember berinisial FTR viral di media sosial setelah diduga menelanjangi puluhan siswanya karena merasa kehilangan uang.

Peristiwa itu bermula ketika FTR mengaku kehilangan uang sebesar Rp200 ribu. Keesokan harinya, ia kembali merasa kehilangan uang Rp75 ribu pada Jumat (6/2).

Merasa curiga, FTR kemudian menggeledah tas 22 siswa kelas 5. Tidak hanya itu, guru tersebut juga diduga memerintahkan para siswa untuk membuka pakaian.

Siswa laki-laki diminta membuka seluruh pakaiannya, sedangkan siswa perempuan diminta membuka pakaian hingga hanya menyisakan pakaian dalam.

Aksi tersebut memicu kemarahan wali murid. Para orang tua siswa kemudian mendatangi sekolah dan mendobrak pintu kelas yang sempat ditutup.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Jember Arief Tjahjono membenarkan peristiwa tersebut.

"Kalau cerita dari yang bersangkutan, katanya beliau kehilangan sesuatu dan itu bukan yang pertama kalinya. Nah, pada kejadian terakhir ini beliau bertindak operatif, dan ini yang menjadi kesalahan fatal beliau," kata Arief kepada wartawan, Kamis (12/2).

Menurut Arief, saat kejadian berlangsung, wali murid mendengar adanya keributan dari dalam kelas sehingga langsung mendobrak pintu.

Kasus guru SD di Jember yang menyuruh murid membuka pakaian memicu kemarahan wali murid dan jadi sorotan publik.
