Kecelakaan Maut di Tol Solo Ngawi, Bus Tabrak Truk Tewaskan 1 Orang

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan melibatkan dua kendaraan terjadi di Jalan Tol Solo-Ngawi KM 566 A, masuk Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Kamis (12/2) pukul 04.30 WIB.

Kendaraan itu adalah Truk Boks Isuzu Elf bernopol B 9503 PXV dikemudikan Pujianto (35) warga Desa Siberuk, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dan Bus Indorent bernopol B 7107 TGE dikemudikan Achmad Fajrin Dermawan (35) warga Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan kronologi kecelakaan itu bermula saat Bus Indorent berpenumpang 33 orang melaju dari arah barat ke timur di lajur kanan atau cepat, searah di depannya Truk Boks Isuzu Elf.

“Bus Indorent melaju kurang memperhatikan arus lalu lintas di depannya, karena kurang hati hati sehingga terjadi tabrak depan Bus mengenai belakang truk boks,” jelas Yuliana.

Setelah tabrakan, Bus Indorent oleng ke kiri hingga menabrak pembatas jalan, kemudian masuk ke parit dan terguling.

“Korban meninggal dunia satu orang, luka ringan 33 orang. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Widodo dan RSUD Dr Soeroto Ngawi untuk dimintakan perawatan,” jelasnya.

Unit Gakkum Sat Lantas Polres Ngawi telah melaksanakan pengaturan arus lalu lintas, Olah TKP, dan meminta keterangan dari para saksi.

“Kendaraan kami amankan sebagai barang bukti kecelakaan.Penyebab pasti kejadian masih kami dalami lebih lanjut,” pungkas Yuliana. (mcr23/jpnn)