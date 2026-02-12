Bayi Perempuan Ditemukan di Rumah Warga Sumenep, Kondisinya Penuh Luka

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Seorang bayi perempuan ditemukan di rumah warga di Jalan Trunojoyo Gang IX, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Rabu (11/2) pukul 20.00 WIB.

Untungnya, bayi perempuan itu ditemukan dalam keadaan masih hidup. Namun, mengalami luka pada bagian lengan kanan serta luka robek di bagian leher. Pemilik rumah langsung melaporkan temuan tersebut ke pemerintah setempat dan pihak kepolisian.

Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto mengatakan setelah mendapat laporan tersebut, petugas melakukan pengecekan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah, petugas membawa bayi berinisial A itu ke RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep untuk mendapatkan perawatan intensif.

“Anggota langsung menuju TKP, mengamankan situasi, mengumpulkan keterangan saksi, serta membawa bayi ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis,” kata Anang, Kamis (12/2).

Berdasarkan keterangan saksi, ibu dari bayi tersebut ialah PW (23) yang saat ini juga perawatan medis di RSUD Dr H Moh Anwar sehingga polisi belum bisa meminta keterangan lebih lanjut.

“Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terduga ibu kandung masih dalam perawatan medis sehingga status hukumnya belum ditetapkan. Penanganan perkara dilakukan secara humanis, profesional, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya.

Polres Sumenep memastikan akan terus memantau kondisi korban dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit sekaligus mendalami seluruh fakta dan keterangan yang ada guna mengungkap peristiwa tersebut secara menyeluruh.