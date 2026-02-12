Dies Natalis ke-43 Psikologi Unair, Angkat Isu Kesehatan Mental hingga Tantangan AI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (Unair) menggelar Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-43 dengan mengusung tema 'Psikologi untuk Perubahan yang Berdampak: Kolaborasi, Inovasi, dan Refleksi dalam Pendidikan Psikologi'.

Dekan Fakultas Psikologi Unair, Dr Dewi Retno Suminar, M.Si., Psikolog mengatakan rangkaian peringatan Dies Natalis tahun ini diarahkan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya terkait isu kesehatan mental.

“Psikologi ulang tahun kali ini kami ingin benar-benar berdampak kepada masyarakat. Salah satunya melalui pengabdian masyarakat dan orasi ilmiah yang membahas isu mental health,” kata Dewi.

Menurutnya, kesehatan mental menjadi isu paling utama saat ini, baik di kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa.

“Banyak anak muda mengalami bunuh diri dan self harm karena tidak siap mental, bahkan orang yang sudah bekerja dan punya penghasilan pun ternyata masih mengalami masalah kesehatan mental,” ujarnya.

Dewi menegaskan kesejahteraan psikologis tidak bisa diukur hanya dari aspek ekonomi semata.

“Uang bukan segalanya. Kesejahteraan psikologis itu yang paling utama,” katanya.

Dalam orasi ilmiah tersebut, sejumlah guru besar dihadirkan sebagai narasumber. Antara lain Prof Dr Seger Handoyo, Psikolog, yang membahas kesehatan mental di dunia kerja dan Prof Endang Retno Surjaningrum yang mengangkat isu serupa dari perspektif pendidikan.