Cuaca Malang Hari ini, Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (12/2) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya Kedungkandang hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.
Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.
Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.
Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Pagi dan siang gerimis mengguyur seluruh kawasan.
Sore dan malam gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagelaran, Pakisaji, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Turen, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
