Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Malam Berawan Hingga Gerimis di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (12/2).

Paginya berawan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siangnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya seluruh kawasan masih gerimis.

Malamnya gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)