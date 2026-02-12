Cuaca Jawa Timur 12 Februari 2026, Pagi-Malam Gerimis dan Hujan Lebat di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (12/2).

Paginya Jombang, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lamongan, Magetan, dan Sidoarjo cerah berawan dan berawan. Wilayah lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban. Wilayah lainnya gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bojonegoro, Kota Madiun, Lamongan, Ngawi, Probolinggo, Sampang, dan Tuban. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Gresik, Jember.

Gerimis juga mengguyur Jombang, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Magetan, Malang, Mojokerto, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Madiun, Ngawi, Probolinggo, dan Sampang. Gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Gresik, Jember.

Gerimis juga mengguyur Jombang, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Magetan, Malang, Mojokerto, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.