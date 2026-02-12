Kerja Sama dengan RS China, National Hospital Menuju Layanan Kanker Kelas Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - National Hospital memperkuat pengembangan Pusat Layanan Kanker Terpadu di Indonesia, dengan melibatkan Guangzhou Concord Cancer Center (GCCC), China. Kolaborasi tersebut dituangkan dalam penandatangan MoU, Rabu (11/2).

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan layanan kanker berstandar internasional dengan pemanfaatan teknologi mutakhir serta pendekatan multidisiplin yang komprehensif.

CEO National Hospital Ang Hoey Tiong mengatakan melalui penandatanganan ini, kedua belah pihak sepakat membangun kerangka kerja sama jangka panjang, yang berfokus pada peningkatan kualitas diagnosis, terapi, serta manajemen klinis pasien kanker di National Hospital.

“Kami siap memberikan layanan kanker yang semakin komprehensif, modern, dan berstandar internasional bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ang.

Sejak berdiri pada 2012, National Hospital tidak pernah berhenti berinovasi di berbagai bidang kesehatan, termasuk dalam pengembangan layanan kanker.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang disepakati seperti transfer teknologi dan radioterapi tingkat lanjut, program sister hospital, penyediaan layanan second opinion dan diskusi kasus melalui forum Multidisciplinary Team (MDT) berbasis digital.

Lalu Telemedicine dan Konsultasi jarak jauh, penelitian klinis terpadu, serta kolaborasi riset dan uji klinis di bidang onkologi guna meningkatkan efektivitas pengobatan kanker, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

“Kerja sama penerapan teknologi radioterapi modern tidak terbatas pada sistem Proton Therapy dan LINAC guna meningkatkan akurasi serta efektivitas pengobatan kanker,” jelasnya.