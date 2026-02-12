Jaga Stabilitas Harga Bapok, DKPP Surabaya Intensifkan Gerakan Pangan Murah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya berupaya menekan harga bahan pokok yang selalu terjadi ketika mendekati bulan suci Ramadan.

Salah satu upayanya dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM), yang digelar di Lapangan Asemrowo, Jalan Asem Raya Nomor 19, Kelurahan Asemrowo, Rabu (11/2).

Kepala DKPP Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan GPM menjadi langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, serta stabilitas harga dan pasokan pangan.

Baca Juga: Pemerintah Fokus Jaga Harga Bapok Jelang Puasa dan Lebaran

“Melalui Gerakan Pangan Murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi,” ujar Antiek.

Dalam GPM tersebut, berbagai komoditas pangan strategis dijual dengan harga lebih murah dibandingkan pasar.

Beras SPHP kemasan 5 kilogram dijual Rp58.000 per zak, beras Yarice 5 kilogram Rp74.500, dan beras Kembang Desa 5 kilogram Rp73.000. Gula pasir dijual mulai Rp16.500 hingga Rp17.500 per kilogram.

Minyak goreng menjadi salah satu komoditas paling diburu warga. Minyak Moorah kemasan 700 mililiter dijual Rp14.000 per botol, sedangkan Minyakita dijual Rp15.000 per liter.

Selain itu, tersedia pula daging ayam ras sekitar satu kilogram per ekor seharga Rp35.500 serta telur ayam ras Rp29.500 per kilogram.