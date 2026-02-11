Jenazah Adi Sutarwijono Tiba di Rumah Duka Grand Heaven

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jenazah Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono atau yang akrab disapa Awi tiba di rumah duka Grand Heaven Rabu (11/3). Jenazah tiba sekitar pukul 16.42 WIB.

Setibanya di rumah duka, peti almarhum langsung diarahkan menuju ruang jenazah sebelum di letakan di ruang presiden suite 105 untuk pelaksanaan Misa Requem yang dijadwalkan pada pukul 18.30 WIB.

Pantauan JPNN.com, sejumlah anggota DPRD Surabaya tiba di rumah duka, seperti Yona Bagus Widyatmoko, Laila Mufida, Arif Fathoni, Budi Leksono.

Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Armuji juga telah tiba di lokasi.

Armuji mengungkapkan pertemuan terkahir dengan Awi saat mereka mengikuti rapar kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan. Saat itu, Armuji juga tidak mengetahui kalau Awi sedang sakit.

“Saya dapat kabar sakit itu ya baru-baru ini, terakhir ketemu di rakernas, saya ajak makan,” kata Armuji di lokasi.

Baca Juga: Konsulat Jenderal AS di Surabaya Berduka atas Wafatnya Adi Sutarwijono

Dia mengatakan ikut menjemput kawan politisinya itu saat tiba di Bandara Internasional Juanda.

“Tadi saya ikut jemput ke Juanda sampai sini (Grand Heaven),” jelasnya.