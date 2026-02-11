Prabowo Usulkan Gentengisasi, Gerindra Jatim Sebut Bisa Tekan Impor Seng Rp 5 Triliun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan program gentengisasi, yakni penggunaan genteng sebagai atap rumah menggantikan seng dan asbes yang masih banyak digunakan masyarakat.

Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Timur Ferdians Reza Alvisa menilai program gentengisasi berpotensi menekan angka impor atap seng yang selama ini cukup besar.

“Angka impor atap seng itu hampir Rp 5 triliun setiap tahun. Belum lagi kalau atap dari asbes itu bisa membahayakan kesehatan. Kalau genteng dari tanah liat relatif awet dan aman bagi manusia,” kata Alvisa, Rabu (11/2).

Politikus yang akrab disapa Alvis ini menyebut, jika program gentengisasi berjalan, maka akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi rakyat, khususnya pelaku usaha kecil menengah (UKM) produsen genteng di Jawa Timur.

Menurutnya, permintaan genteng tanah liat akan melonjak seiring kebutuhan rumah subsidi maupun perumahan rakyat.

"Kalau dari rumah subsidi saja di Jatim, satu rumah memerlukan sekitar seribu lebih genteng maka orderan genteng ke pelaku UKM akan meningkat dan berpotensi menambah ribuan bahkan puluhan ribu lapangan kerja baru," jelasnya.

Alvis menambahkan genteng tanah liat juga lebih efisien dari sisi perawatan dibanding atap seng.

“Genteng ini relatif aman, kalau rusak cukup mengganti yang rusak saja. Berbeda dengan atap seng, kalau rusak harus satu plat besar untuk menggantinya,” ujarnya.