Bek Persebaya Mikael Tata Jadi Mahasiswa UMSURA Lewat Beasiswa Atlet

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemain Persebaya Surabaya Mikael Alfredo Tata tercatat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA). Pesepak bola kelahiran 10 Mei 2004 itu mengambil Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), melalui jalur beasiswa atlet dengan pembiayaan penuh.

Mikael Tata dikenal sebagai salah satu talenta muda potensial di sektor pertahanan. Ia berposisi utama sebagai bek kiri, namun juga bisa bermain di sisi kanan. Saat ini, pemain berusia 21 tahun tersebut memperkuat Persebaya Surabaya sejak resmi bergabung pada 8 November 2023.

Sebelumnya, Tata sempat membela Timnas Indonesia U-20 pada 2022. Penampilan konsistennya di Liga 1 membuatnya mendapat panggilan ke Timnas Indonesia senior pada ajang Piala AFF 2024. Namanya juga mencuat saat memperkuat Timnas U-23 dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Asia.

Dengan bergabungnya Tata, jumlah atlet pesepak bola yang menempuh pendidikan di UMSURA semakin bertambah. Ia menyusul Malik Risaldi dan Koko Ari, dua pemain Persebaya yang lebih dulu tercatat sebagai mahasiswa di kampus tersebut.

Tata yang berasal dari Papua mengaku memilih jurusan Manajemen karena memandang pendidikan penting sebagai bekal masa depan setelah karier sebagai atlet.

“Saya memang punya minat tinggi di pendidikan, tapi juga butuh kampus yang fleksibel. Di UMSURA kuliah bisa online, dan ada kurikulum khusus untuk atlet. Itu yang membuat saya tertarik,” ujar Tata, Rabu (11/2).

Menurutnya, karier sebagai atlet memiliki batas usia, sedangkan pendidikan bisa menjadi investasi jangka panjang. Jurusan Manajemen dipilih karena berkaitan dengan latar belakang keluarganya di bidang usaha.

“Kebetulan orang tua di Papua punya usaha. Jadi, saya ingin belajar lebih dalam soal bisnis,” katanya.