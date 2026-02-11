DPRD Surabaya Kehilangan Sosok Adi Sutarwijono, Pasang Bendera Setengah Tiang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keluarga besar DPRD Kota Surabaya berduka atas kepergian sang ketua dua periode Adi Sutarwijono di RS MRCCC Jakarta karena sakit, pukul 20.36, Selasa (10/2).

Pengibaran bendara Merah Putih setengah tiang di halaman kantor DPRD Surabaya dilakukan sebagai bentuk duka yang mendalam, Rabu (11/2).

“Keluarga besar DPRD Kota Surabaya berduka atas berpulangnya Ketua DPRD Kota Surabaya Mas Dominikus Adi Sutarwiono. Sebagau bentuk duka cita yang mendalam kami hari ini memasang bendera setengah tiang di lingkungan kantor DPRD,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni.

Toni menilai Adi Sutarwijono adalah sosok pemimpin yang jenuh dalam berpikir dan teguh dalam bersikap, serta pribadi yang tenang.

“Ketenangannya dalam memimpin membuat iklim di lingkungan DPRD yang beragam latar belakang politik, beragam latar belakang profesi itu menjadi ruang yang nyaman bagu seluruh anggota DPRD untuk melakukan tugas-tugas kerakyatan,” katanya.

Rencananya, sebelum dimakamkan di TPU Keputih, Kamis (12/2) esok. DPRD Kota Surabaya akan melaksanakan upacara penghormatan sekaligus mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhir di TPU Keputih Surabaya.

Toni mewakili DPRD Kota Surabaya menyampaikan permemohon maaf kepada masyarakat Surabaya manakala selama mengabdi sebagai wakil rakyat ada ketidaksempurnaan.

“Kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, tetapi kami sebagai kolega meyakini bahwa Mas Dominikus Adi Subarwiono adalah sosok yang senantiasa terus memikirkan kemaslahatan masyarakat Surabaya,” kata Toni.