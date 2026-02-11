Upgrade Showroom Surabaya, YKK AP Tampilkan Produk SNI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Minat konsumen terhadap produk arsitektur buatan YKK AP Indonesia terus meningkat. Hal itu seiring diumumkannya secara resmi bahwa jendela aluminium Finished Goods NEXSTA dan MADELA telah mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dengan sertifikasi tersebut, YKK AP Indonesia berharap tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas produknya makin tinggi.

Marketing Director PT YKK AP Indonesia Shibazaki Takashi mengatakan pihaknya terus meningkatkan inovasi dan jaminan kualitas untuk seluruh lini produk.

“Produk kami mencakup jendela, pintu, curtain wall dari bahan aluminium, eksterior aluminium, hingga profil aluminium untuk bangunan arsitektur dan produk industri,” kata Shibazaki saat sosialisasi produk arsitektur di showroom YKK AP Indonesia di Surabaya, Selasa (11/2),

Menurutnya, sertifikasi SNI untuk jendela aluminium finished goods produksi YKK AP Indonesia merupakan yang pertama di Indonesia.

“Sertifikat SNI ini sekaligus menjadi bukti komitmen kami dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kualitas produk,” jelasnya.

Selain peningkatan kualitas produk, YKK AP Indonesia juga melakukan langkah strategis dengan meng-upgrade showroom di Surabaya.

“Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk yang besar membuat kami yakin kebutuhan bahan bangunan, termasuk produk arsitektur jendela, akan terus meningkat,” ujar Shibazaki.