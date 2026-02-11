Enam Pekerja Terjepit Teralis Besi di Surabaya, Nyaris Jatuh dari Lantai 3

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Enam orang pekerja dilaporkan terjepit teralis besi selama lebih dari satu jam di sebuah bangunan di Jalan Semarang, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Rabu (11/6).

Beruntung, seluruh korban berhasil diselamatkan setelah mendapat penanganan dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kejadian diterima pihaknya pada pukul 09.48 WIB dari seorang warga sekitar.

"Unit Team Rescue tiba di TKP langsung melakukan koordinasi dan evakuasi," ujar Rokhim dalam keterangan resminya.

Dia menjelaskan dua unit Team Rescue diberangkatkan satu menit setelah laporan diterima, tepatnya pukul 09.49 WIB. Petugas tiba di lokasi pada pukul 09.52 WIB dan langsung melakukan upaya penyelamatan.

Menurut Rokhim, proses evakuasi berlangsung cukup menegangkan karena posisi korban berada di lantai tiga bangunan. Para pekerja terjepit teralis besi dan nyaris terjatuh dari ketinggian.

"Untuk para korban hendak memindahkan teralis besi namun tidak kuat sehingga membuat para korban terjepit dan hampir terjatuh dari lantai 3," jelasnya.

Enam korban seluruhnya laki-laki, masing-masing berinisial MS (30), DSH (33), MA (23), MF (23), H (28), dan AN (30).