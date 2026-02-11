Konsulat Jenderal AS di Surabaya Berduka atas Wafatnya Adi Sutarwijono

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono.

Ucapan belasungkawa tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 11 Februari 2026 yang ditujukan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Armuji. Dalam surat itu, Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Christopher Green menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam.

“Atas nama Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, izinkan saya menyampaikan kesedihan yang mendalam dan turut belasungkawa atas wafatnya Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya. Kami mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan di masa yang sulit ini,” tulis Christopher Green.

Ucapan duka tersebut mencerminkan penghormatan komunitas diplomatik internasional terhadap almarhum yang selama ini dikenal sebagai salah satu figur penting dalam pemerintahan Kota Surabaya.

Adi Sutarwijono, yang akrab disapa Mas Awi, menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang tenang, komunikatif, dan mampu menjembatani berbagai kepentingan politik melalui pendekatan dialogis.

Latar belakangnya sebagai wartawan turut membentuk karakter kepemimpinan yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi publik.

Di bawah kepemimpinannya, DPRD Kota Surabaya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara aktif dalam mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Kepergian Adi Sutarwijono menjadi duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan kolega, tetapi juga masyarakat Surabaya yang mengenalnya sebagai pemimpin yang bersahaja dan berkomitmen pada pengabdian.