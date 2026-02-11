Armuji Kenang Adi Sutarwijono Sebagai Sosok yang Baik dan Supel

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Armuji menyampaikan belasungkawa atas meninggal Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Selasa (10/2).

“Jadi, segenap jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mengucapkan belasungkawa dalam-dalamnya. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah SWT,” kata Armuji saat dikonfirmasi, Rabu (11/2).

Di mata Armuji, Awi sapaan akrabnya itu dikenal sebagai pribadi yang baik, supel dan pekerja keras.

“Dia juga orang baik. Selama saya mengenal Adi itu orangnya baik. Di kantor kan berteman lama saya waktu jadi anak buah saya di DPRD. Orangnya supel dan banyak kawan. Kan dia juga anak mantan anak media,” katanya.

Menurutnya, selama Awi menjabat sebagai Ketua DPRD dua periode, kolaborasi antara keduanya selalu dilakukan untuk mendukung pembangunan Kota Surabaya.

“Selama jadi pimpinan DPRD pun, mereka selalu sinkron dengan Pemkot Surabaya. Dan selalu mendorong dan mendukung program Pemkot Surabaya,” katanya.

Armuji mengaku tidak mengetahui secara pasti sakit yang diderita Awi. Keduanya terkahir bertemu saat rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan di Jakarta.

“Kalau enggak salah barengan sama rakernas. Dia juga ikut rakernas. Tahu-tahu dia sudah di Jakarta. Terakhir pada saat Rakernas itu ketemu,” ucap Armuji.