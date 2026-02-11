JPNN.com

Hujan Tak Surutkan Antusias Warga, Wayang Topeng Malangan Hangatkan Malam Surabaya

Rabu, 11 Februari 2026 – 12:42 WIB
Hujan Tak Surutkan Antusias Warga, Wayang Topeng Malangan Hangatkan Malam Surabaya - JPNN.com Jatim
Grup Seni Tari dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) Surabaya memainkan Wayang Topeng Malangan lakon ‘Candrasmara’ di Taman Budaya Jatim, Surabaya, Selasa (10/2) Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur menghadirkan pagelaran seni tradisi Wayang Topeng Malangan di Taman Budaya Jatim, Selasa (10/2) malam. Di tengah kondisi hujan, tak menyurutkan antusias warga dengan membludaknya penonton.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Jawa Timur Deddy Hariyono mengatakan sebagai upaya melestarikan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya daerah.

Pagelaran kali ini mengangkat lakon legendaris Candrasmara yang sarat nilai filosofis.

“Wayang Topeng Malangan ini bukan sekadar pertunjukan, tetapi upaya nyata menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan relevan, khususnya bagi generasi muda,” kata Deddy.

Lakon Candrasmara dipilih karena mengandung kisah universal tentang percintaan, pengorbanan, dan nilai-nilai kehidupan yang mengisahkan perjalanan cinta Raden Panji Asmoro Bangun atau Inu Kertapati dengan Dewi Sekartaji atau Galuh Candrakirana yang penuh rintangan.

Melalui tarian topeng yang penuh makna, iringan gamelan yang dinamis, serta narasi dalang, penonton diajak menyelami nilai kesetiaan, keteguhan hati, hingga kebijaksanaan.

Pagelaran ini menampilkan Grup Seni Tari dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) Surabaya yang berkolaborasi antara seniman senior dan generasi muda.

“Kolaborasi ini kami harapkan mampu menghadirkan pertunjukan yang autentik, dinamis, dan memukau,” ujarnya.

Wayang Topeng Malangan tampil gratis di Taman Budaya Jatim dengan jumlah penonton membludak meski kondisi hujan.
