Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Bakal Diguyur Gerimis Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (11/2) untuk kota maupun kabupatennya.s

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Gedangan, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak.

Gerimis juga mengguyur Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Singosari, Tirtoyudo, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Bantur, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Pujon, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.