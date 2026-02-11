JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Bakal Diguyur Gerimis Kawasan Berikut

Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Bakal Diguyur Gerimis Kawasan Berikut

Rabu, 11 Februari 2026 – 10:33 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Bakal Diguyur Gerimis Kawasan Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (11/2) untuk kota maupun kabupatennya.s

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Baca Juga:

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Gedangan, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak.

Baca Juga:

Gerimis juga mengguyur Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Singosari, Tirtoyudo, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Bantur, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Pujon, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU