Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi Sampai Malam Siap-Siap Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (11/2)

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Genteng, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantian, Sambikerep.

Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-12 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)