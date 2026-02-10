Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono Meninggal karena Sakit Kanker

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono atau Awi dikabarkan meninggal dunia, Selasa (10/2). Politisi PDI Perjuangan itu menghembuskan nafas terkahir karena menderita sakit kanker hati.

Kabar meninggalnya Awi itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni. Saat ini jenazahnya masih di rumah sakit di Jakarta.

“Nggih, beliau (Awi) telah berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa,” kata Toni dikonfirmasi.

Toni mengatakan rencananya, jenazah Awi akan disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Surabaya.

“Saat ini keluarga sedang mengurus administrasi di RS, Insya Allah setelah selesai akan di kremasi di Grand Heaven Surabaya,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit secara intensif di Jakarta. Awi sapaan akrabnya itu tengah berjuang melawan kanker hati yang dideritanya.

Sekretaris DPRD Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi MT membenarkan informasi tersebut.

“Ini sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah masyarakat dan kawan-kawan media mengenai kondisi Ketua DPRD Surabaya,” ujar Musdiq dalam siaran pers, Senin (9/2).