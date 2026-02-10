Lupa Matikan Kompor, Rumah di Bulak Banteng Surabaya Terbakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah atap rumah di Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur II Nomor 16 Surabaya mengalami kebakaran, Selasa (10/2) pukul 12.13 WIB.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M. Rokhim mengatakan setelah mendapat laporan tersebut, 10 unit pemadam diterjunkan untuk memadamkan api.

“Unit Tempur Pos Bulak tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman,” kata Rokhim.

Dia mengungkapkan kebakaran itu dipicu karena pemilik rumah lupa mematikan kompor saat memasak sehingg api menyabar ke kain lalu merambat ke atap.

“Kondisi bangunan yang terbakar dua rumah, tetapi dalam satu atap,” katanya.

Rokhim menjelaskan akses gang kecil yang hanya memiliki lebar 1,5 meter menyulitkan petugas untuk memadamkan api.

“Api pokok padam 12.29 WIB. Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif 13.11 WIB,” tandasmu. (mcr23/jpnn)