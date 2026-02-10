Sosialisasi di Surabaya, Komisi IX DPR Harap Masyarakat Jadi Bagian Sukseskan MBG

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati melakukn sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Gedung Balai Kelurahan Klumprik, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Sabtu (8/2). Kegiatan itu diikuti ratusan peserta yang antusias menyambut kehadiran program unggulan pemerintah tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati mengatakan MBG merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

“Kita semua sepakat untuk mendukung Asta Cita keempat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yaitu membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, kuat, bermartabat, berdaya saing global, dan tahan banting,” ujar Indah.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya diukur dari aspek fisik seperti tinggi badan atau angka stunting semata. Karena itu, Presiden Prabowo menghadirkan program MBG sekaligus membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga khusus yang bertanggung jawab menjalankan program tersebut.

“Bapak dan Ibu sekalian diharapkan menjadi bagian dari para pemangku kepentingan yang menyaksikan langsung proses pelaksanaan program ini, mulai dari hasil produksi petani, pengolahan di dapur, hingga makanan bergizi tersaji di meja makan anak-anak kita,” jelas Indah.

Dia menambahkan BGN mendapat amanah penting untuk membumikan Asta Cita keempat melalui pembentukan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan mampu bersaing di tingkat global.

“Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi harus berjalan berkelanjutan sebagai investasi strategis menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Indah berharap pada 2045 mendatang, anak-anak Indonesia benar-benar siap menjadi generasi penerus bangsa dengan kualitas unggul dan daya saing global.