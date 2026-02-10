Pemuda dengan Riwayat Gangguan Jiwa Lompat ke Laut Sumenep Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pemuda berinisial IS (22) warga Dusun Panjurangan yang menceburkan diri ke laut dari Jembatan Pelabuhan Dungkek, Sumenep, ditemukan meninggal dunia, Senin (9/2).

Korban yang diduga mengidap penyakit jiwa ini ditemukan oleh warga dari jarak 30 meter saat pertama kali dilaporkan.

Kepala Kantor SAR Surabaya selaku SAR Mission Coordinator (SMC) dalam pencarian ini Nanang Sigit menyampaikan korban ditemukan pukul 22.40 setelah dilaporkan melompat pukul 14.30 WIB.

“Sekitar pukul 23.00 WIB, korban dievakuasi kemudian langsung dibawa menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga,” kata Nanang, Selasa (10/2).

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi diusulkan ditutup pada pukul 23.15 WIB Seluruh unsur yang terlibat antara lain Pos SAR Sumenep, Polair Sumenep, Polsek Dungkek, Babinsa Dungkek, KSOP Sumenep, BPBD Sumenep kembali ke satuan masing-masing.

Sebelumnya, Seorang pemuda berinisial IS (22) warga Dusun Panjurangan, dilaporkan menceburkan diri ke laut dari Jembatan Pelabuhan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Senin (9/2).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, atau sekitar satu setengah jam setelah korban pulang dari rumah sakit.

Kasi Humas Polres Sumenep Kompol Widiarti menjelaskan kejadian bermula saat korban pulang bersama ayahnya usai berobat di RSUD dr Moh Anwar sekitar pukul 13.00 WIB.