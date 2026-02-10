Dua Bangunan Semi Permanen di Tambak Dalam Terbakar, Mobil dan Motor Hangus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hebat melanda dua bangunan semi permanen di Jalan Tambak Dalam Utama Nomor 13, Surabaya, Selasa (10/2). Kobaran api meluluhlantakkan isi bangunan serta menghanguskan satu unit mobil dan satu sepeda motor.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya, M. Rokhim, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 12.44 WIB.

Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani peristiwa tersebut.

“Unit Tempur Rayon 1 Pasar Turi tiba di tempat kejadian kebakaran dan langsung melakukan pemadaman,” ujar Rokhim.

Dia menjelaskan dua bangunan yang terbakar difungsikan sebagai tempat tinggal dan gudang penyimpanan kendaraan. Dugaan sementara, api pertama kali muncul dari area gudang yang berisi satu mobil dan satu sepeda motor.

“Saat petugas tiba di lokasi, kondisi api sudah cukup besar,” katanya.

Rokhim menambahkan, bangunan rumah memiliki luas sekitar 12 meter x 13 meter, dengan area yang terdampak kebakaran mencapai 6 meter x 13 meter.

Kendaraan yang berada di dalam gudang tidak dapat diselamatkan dan ikut terbakar. Petugas pemadam berhasil menjinakkan api utama pada pukul 13.02 WIB. Proses pembasahan kemudian dilanjutkan hingga kondisi dinyatakan aman dan kondusif pada pukul 13.57 WIB. (mcr23/jpnn)