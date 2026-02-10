JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 45 Ribu Peserta PBI JK Dinonaktifkan, Pemkot Surabaya Pastikan Warga Dilayani Gratis

45 Ribu Peserta PBI JK Dinonaktifkan, Pemkot Surabaya Pastikan Warga Dilayani Gratis

Selasa, 10 Februari 2026 – 16:10 WIB
45 Ribu Peserta PBI JK Dinonaktifkan, Pemkot Surabaya Pastikan Warga Dilayani Gratis - JPNN.com Jatim
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan gratis meski sekitar 45 ribu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan per 1 Februari 2026.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina memastikan meski status PBI JK dinonaktifkan, warga tidak kehilangan akses layanan kesehatan.

Melalui program Universal Health Coverage (UHC), pemkot tetap menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi warga Surabaya yang memenuhi ketentuan, khususnya masyarakat kurang mampu.

Baca Juga:

“Pelayanan kesehatan tetap berjalan. Warga miskin yang telah tinggal di Surabaya minimal 10 tahun tetap bisa mendapatkan layanan gratis di fasilitas kesehatan kelas 3,” ujar Nanik, Selasa (10/2).

Dia mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan apabila membutuhkan pelayanan medis.

“Masyarakat tidak perlu panik, saat ini Kemensos sedang melakukan pembaruan data untuk jaminan kesehatan,” katanya.

Baca Juga:

Di sisi lain, Nanik menjelaskan penonaktifan tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran data kepesertaan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Langkah ini bertujuan untuk memastikan bantuan iuran kesehatan diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria,” jelasnya.

Dinkes pastikan 45 ribu warga Surabaya yang PBI JK dinonaktifkan bisa tetap berobat di fasilitas kesehatan dengan gratis
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   bpjs kesehatan Dinkes Surabaya Penonaktifan PBI JK warga surabaya bpjs PBI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU