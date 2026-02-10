Warga Menangis Minta Program MBG, Ini Curhat Kepala Daerah

jatim.jpnn.com, MADIUN - Para kepala daerah ternyata sering ditangisi rakyat gara-gara belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Warga sangat berharap agar anak-anak mereka bisa menikmati MBG sehingga meminta Kepala Daerah segera mengupayakan terselenggaranya program MBG di sekolah-sekolah dan di kampung mereka.

“Setiap kali saya datang ke desa-desa, bahkan di pengajian-pengajian, saya selalu ditanya, kapan ada MBG di desa kami,” kata Bupati Madiun Hari Wuryanto, Senin (9/2).

Program MBG sebagai program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, kata Hari, sangat dirindukan rakyatnya, bahkan tak hanya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi penerima manfaat awal, MBG juga mendapat sambutan luar biasa dari seluruh masyarakat Madiun.

“Warga kami sangat berharap untuk segera mendapatkan MBG.” Ujarnya.

Hari mengadukan tangisan warganya saat menerima arahan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG.

Acara diikuti para anggota Forkopimda, Para Mitra dan Yayasan, Kepala Regional, Koordinator Wilayah, dan para Kepala SPPG dari Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan.

Selain Hari, hadir pula Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro, dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Nanik sangat terharu mendengar pengaduan Bupati Madiun. Sebab, tangisan dan permintaan mereka berarti bahwa program MBG memang benar-benar dibutuhkan dan sangat diharapkan rakyat.