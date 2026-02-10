JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini SPPG Wates Tulungagung Hentikan Layanan MBG karena Dana Belum Cair

SPPG Wates Tulungagung Hentikan Layanan MBG karena Dana Belum Cair

Selasa, 10 Februari 2026 – 12:07 WIB
SPPG Wates Tulungagung Hentikan Layanan MBG karena Dana Belum Cair - JPNN.com Jatim
Tangkapan layar unggahan resmi SPPG Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terkait penghentian sementara layanan Makan Bergizi Gratis akibat dana operasional yang belum cair. ANTARA/HO - Soleh

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, menghentikan sementara layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dana bantuan operasional dari pemerintah pusat belum cair.

Ketua Satgas MBG Tulungagung Johanes Bagus Kuncoro mengatakan penghentian sementara operasional SPPG tersebut dilakukan akibat keterbatasan anggaran untuk pengadaan bahan baku produksi.

“SPPG Wates menghentikan layanan sementara karena dana operasional belum cair. Informasi ini juga telah dikonfirmasi oleh koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung,” kata Bagus Kuncoro di Tulungagung, Senin.

Baca Juga:

Dia menjelaskan keputusan penghentian operasional mulai diberlakukan sejak Sabtu (7/2) dan akan berlangsung hingga ada kepastian pencairan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Bagus, belum cairnya dana menyebabkan SPPG Wates tidak dapat menjalankan produksi MBG karena tidak tersedia anggaran untuk membeli bahan pangan.

“SPPG tidak bisa memproduksi makanan sehingga pelayanan MBG kepada sekolah-sekolah sementara dihentikan karena keterbatasan dana,” ujarnya.

Baca Juga:

Penghentian layanan ini berdampak pada sejumlah sekolah penerima program MBG yang selama ini dilayani oleh SPPG Wates.

Pihak SPPG telah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak sekolah agar siswa sementara membawa bekal makanan dan minuman dari rumah sampai layanan kembali berjalan.

Layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tulungagung dihentikan sementara karena dana operasional dari pemerintah pusat belum cair.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   makan bergizi gratis mbg tulungagung SPPG Wates badan gizi nasional dana MBG belum cair

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU