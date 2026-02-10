Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Kawasan Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (10/2) untuk kota maupun kabupatennya.s

Paginya Blimbing, Klojen, dan Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan. Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Pakis, Poncokusumo, Singosari, Sumberpucung, Tirtoyudo, Turen, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Dampit, Kalipare, Kromengan, Ngajum, Poncokusumo, Sumberpucung, Tirtoyudo, Turen, dan Wonosari.

Gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Gedangan, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Pagak, Pagelaran, dan Sumbermanjing Wetan. Kawasan lainnya berawan