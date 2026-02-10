Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

JPNN.com

Selasa, 10 Februari 2026 – 09:04 WIB
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (10/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bulak, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Kenjeran, Lakarsantri, Mulyorejo, Rungkut, Sambikerep, Simokerto, Sukolilo.

Gerimis juga mengguyur Tambaksari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-9 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
