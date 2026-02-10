JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 10 Februari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

Cuaca Jawa Timur 10 Februari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

Selasa, 10 Februari 2026 – 08:53 WIB
Cuaca Jawa Timur 10 Februari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (10/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Ponorogo. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri.

Gerimis juga mengguyur Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Baca Juga:

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Lamongan, Pamekasan, Sampang. Sidoarjo, dan Sumenep.

Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Jember, Kediri, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Blitar, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Lamongan, Pamekasan, Sampang. Sidoarjo, dan Sumenep. Gerimis mengguyur Kota Malang, Probolinggo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Baca Juga:

Malamnya gerimis masih mengguyur Kota Malang, Probolinggo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU