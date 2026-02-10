Cuaca Jawa Timur 10 Februari 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (10/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Ponorogo. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri.

Gerimis juga mengguyur Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Lamongan, Pamekasan, Sampang. Sidoarjo, dan Sumenep.

Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Jember, Kediri, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Blitar, Bojonegoro, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Lamongan, Pamekasan, Sampang. Sidoarjo, dan Sumenep. Gerimis mengguyur Kota Malang, Probolinggo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Kota Malang, Probolinggo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.