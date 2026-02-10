Pemuda dengan Riwayat Gangguan Jiwa Hilang Diduga Lompat ke Laut Sumenep

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pemuda berinisial IS (22) warga Dusun Panjurangan, dilaporkan menceburkan diri ke laut dari Jembatan Pelabuhan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Senin (9/2).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, atau sekitar satu setengah jam setelah korban pulang dari rumah sakit.

Kasi Humas Polres Sumenep Kompol Widiarti menjelaskan kejadian bermula saat korban pulang bersama ayahnya usai berobat di RSUD dr Moh Anwar sekitar pukul 13.00 WIB.

Diketahui, korban memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan rutin menjalani pengobatan.

“Tak lama setelah sampai di rumah, korban keluar. Sekitar pukul 14.30 WIB saksi bernama Rio melihat korban melepaskan baju, songkok, dan sandalnya, lalu langsung melompat dari Jembatan Pelabuhan Dungkek,” kata Widiarti.

Hingga Senin malam, korban belum ditemukan. Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan unsur SAR dikerahkan untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian.

Proses pencarian dilakukan dengan menyisir perairan di sekitar pelabuhan.

“Kami masih melakukan upaya pencarian dan akan terus berkoordinasi dengan tim SAR,” pungkas Widiarti. (mcr23/jpnn)