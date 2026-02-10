Adi Sutarwijono Jalani Perawatan Intensif, DPRD Surabaya Pastikan Tugas Tetap Jalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit secara intensif di Jakarta. Awi sapaan akrabnya itu sedang berjuang melawan kanker hati yang dideritanya.

Sekretaris DPRD Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi MT membenarkan informasi tersebut.

“Ini sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah masyarakat dan kawan-kawan media mengenai kondisi Ketua DPRD Surabaya,” ujar Musdiq keterangan tertulis, Senin (9/2).

Dia menjelaskan kondisi politisi PDI Perjuangan itu m memerlukan istirahat total serta ruang privasi yang cukup agar proses pemulihan bisa berjalan lancar dan sehat seperti sediakala.

Untuk itu, dia berharap masyarakat dan kawan-kawan media paham mengenai kondisi ini

“Dengan hormat kami memohon pengertian semua pihak untuk sementara waktu tidak melakukan kunjungan atau penjengukan, agar proses pemulihan dapat berjalan optimal,” katanya.

Walakin, dia memastikan tugas dan fungsi kelembagaan di DPRD Surabaya berjalan normal sebagaimanya mestinya.

“Sekretariat DPRD Kota Surabaya memastikan seluruh agenda dan tugas pimpinan DPRD tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya.