JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Adi Sutarwijono Jalani Perawatan Intensif, DPRD Surabaya Pastikan Tugas Tetap Jalan

Adi Sutarwijono Jalani Perawatan Intensif, DPRD Surabaya Pastikan Tugas Tetap Jalan

Selasa, 10 Februari 2026 – 09:34 WIB
Adi Sutarwijono Jalani Perawatan Intensif, DPRD Surabaya Pastikan Tugas Tetap Jalan - JPNN.com Jatim
Adi Sutarwijono kembali menduduki kursi pimpinan atau ketua DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit secara intensif di Jakarta. Awi sapaan akrabnya itu sedang berjuang melawan kanker hati yang dideritanya.

Sekretaris DPRD Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi MT membenarkan informasi tersebut.

“Ini sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah masyarakat dan kawan-kawan media mengenai kondisi Ketua DPRD Surabaya,” ujar Musdiq keterangan tertulis, Senin (9/2).

Baca Juga:

Dia menjelaskan kondisi politisi PDI Perjuangan itu m memerlukan istirahat total serta ruang privasi yang cukup agar proses pemulihan bisa berjalan lancar dan sehat seperti sediakala.

Untuk itu, dia berharap masyarakat dan kawan-kawan media paham mengenai kondisi ini

“Dengan hormat kami memohon pengertian semua pihak untuk sementara waktu tidak melakukan kunjungan atau penjengukan, agar proses pemulihan dapat berjalan optimal,” katanya.

Baca Juga:

Walakin, dia memastikan tugas dan fungsi kelembagaan di DPRD Surabaya berjalan normal sebagaimanya mestinya.

“Sekretariat DPRD Kota Surabaya memastikan seluruh agenda dan tugas pimpinan DPRD tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dirawat intensif di rumah sakit Jakarta. Sekretariat DPRD memastikan tugas tetap berjalan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Adi Sutarwijono Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono sakit Ketua DPRD Surabaya sakit

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU