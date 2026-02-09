World Cancer Day 2026, RSU dr Soetomo Ajak Masyarakat Deteksi Dini Kanker

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peringatan Hari Kanker Sedunia (World Cancer Day) 2026 dimanfaatkan RSU dr Soetomo sebagai momentum untuk menguatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan perawatan kanker yang berpusat pada kebutuhan setiap pasien, Senin, (9/2).

Mengusung tema global 'United by Unique', peringatan World Cancer Day tahun ini menegaskan bahwa setiap pasien kanker memiliki kondisi, perjalanan, serta kebutuhan yang berbeda.

Karena itu, pendekatan layanan kesehatan tidak bisa diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan aspek medis, psikologis, dan sosial pasien.

Direktur RSU dr Soetomo Prof Dr Cita R.S. Prakoeswa menyampaikan peringatan World Cancer Day bukan sekadar agenda seremonial, tetapi ajakan bersama untuk meningkatkan kepedulian terhadap kanker sebagai masalah kesehatan global.

“Kanker masih menjadi penyebab kematian yang tinggi, namun banyak kasus dapat dicegah atau ditangani lebih baik melalui deteksi dini dan perubahan gaya hidup. World Cancer Day menjadi pengingat bahwa kanker bukan akhir, tetapi tantangan yang bisa dihadapi bersama,” ujarnya.

Prof Cita menekankan pendekatan perawatan berbasis pasien menjadi kunci dalam layanan kanker modern. Setiap pasien memiliki keunikan sehingga layanan medis harus diberikan secara adil, bermutu, dan manusiawi.

Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan World Cancer Day RSU dr Soetomo Dr Desak Gede Agung Suprabawati, dr. Sp.B, Subsp. Onk (K) menyampaikan sebagai rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit itu berkomitmen memberikan layanan kanker yang komprehensif dan mengikuti standar internasional.

“Dalam perawatan kanker, kami menerapkan pengobatan sesuai guideline ilmiah terbaru. Mulai dari tindakan operasi, rekonstruksi, kemoterapi, radioterapi, hingga terapi imunologi dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing pasien,” jelasnya.