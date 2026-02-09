Pemerintah Salurkan Bantuan Rp351,8 Juta untuk Korban Gempa Pacitan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan penanganan darurat senilai Rp351,8 juta untuk mendukung penanganan dampak gempa bumi magnitudo 6,4 yang mengguncang Kabupaten Pacitan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak selama masa tanggap darurat.

“Kami ingin memastikan negara benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak gempa,” kata Nanang dalam siaran pers yang diterima, Minggu (8/2).

Bantuan yang disalurkan antara lain 100 lembar selimut, 100 lembar terpal, satu unit tenda pengungsi, 50 paket kasur lipat, serta 30 unit tenda keluarga yang akan digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Nanang juga menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan bencana di wilayah rawan gempa seperti Pacitan. Menurutnya, simulasi kebencanaan perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, mulai dari tingkat keluarga hingga komunitas.

Sementara itu, Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo menyebutkan penentuan jenis bantuan tersebut berdasarkan hasil kajian kebutuhan di lapangan.

“Bantuan ini mencakup kebutuhan langsung masyarakat serta dukungan sarana penanganan bencana bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Pangarso menegaskan BNPB terus mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan bencana, baik secara teknis, penyediaan logistik, maupun peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.