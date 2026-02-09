HPN 2026, Ketum LDII Ingatkan Pers Harus Bebas dari Kepentingan Politik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan pers memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Karena itu, pers harus berdiri di atas kepentingan rakyat serta terbebas dari tekanan dan kepentingan politik.

Hal itu disampaikan KH Chriswanto dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari. Pada 2026, HPN mengusung tema 'Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat'.

Menurutnya, demokrasi sejatinya berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Pers yang sehat adalah pers yang mampu membawa nilai-nilai moral dan nurani masyarakat sesuai dengan kebutuhan nyata di akar rumput.

“Kalau pers sudah terkontaminasi kepentingan politik, apalagi digunakan untuk menekan rakyat maka itu bukan pers yang diharapkan masyarakat,” kata Chriswanto, Minggu (8/2).

Dia menilainketika pers dijadikan alat propaganda kekuasaan maka fungsi pers sebagai pilar demokrasi menjadi rusak. Karena itu, pers harus menyajikan informasi yang valid, berimbang, serta menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pers harus membawa nilai-nilai nurani masyarakat, bukan sekadar framing atau kepentingan tertentu. Informasi yang disampaikan harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun otoritas,” ujarnya.

Baca Juga: LDII Jatim Gandeng Diskominfo Tingkatkan Literasi Digital Remaja Lewat Program CERDIG

Dalam kesempatan tersebut, Chriswanto juga menjelaskan peran LDII sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis dakwah Islam dalam mendukung kemajuan pers. Menurut dia, ormas merupakan representasi riil masyarakat karena bersentuhan langsung dengan persoalan di lapangan.

“Ormas adalah pembawa aspirasi masyarakat. Karena itu, ormas juga harus bebas dari kepentingan kekuasaan dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat,” katanya.