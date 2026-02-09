JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hilang 3 Hari, Pelajar di Ponorogo Ditemukan Tewas di Sumur Sedalam 12 Meter

Hilang 3 Hari, Pelajar di Ponorogo Ditemukan Tewas di Sumur Sedalam 12 Meter

Senin, 09 Februari 2026 – 14:41 WIB
Hilang 3 Hari, Pelajar di Ponorogo Ditemukan Tewas di Sumur Sedalam 12 Meter - JPNN.com Jatim
Adi Saputra (15) seorang pelajar Dukuh Gupit Rt 03 RW 04, Desa Bulu Lor kecamatan Jambon, kabupaten Ponorogo yang hilang tiga hari sejak Jumat (6/2) akhirnya ditemukan, Senin (9/2). Foto: SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Adi Saputra (15) seorang pelajar Dukuh Gupit Rt 03 RW 04, Desa Bulu Lor kecamatan Jambon, kabupaten Ponorogo yang hilang tiga hari sejak Jumat (6/2) akhirnya ditemukan, Senin (9/2).

Adi ditemukan meninggal dunia di dalam sumur sedalam 12 meter sekitar pukul 06.30 WIB.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit selaku SMC menjelaskan korban dievakuasi dengan menggunakan peralatan vertical rescue.

Baca Juga:

"Satu orang rescuer Pos SAR Trenggalek diturunkan dengan teknik lowering untuk menjangkau korban secara langsung,” ujar Nanang.

Setelah menjangkau korban di dasar sumur, rescuer melakukan packing jenazah sebelum proses pengangkatan.

Jenazah kemudian dievakuasi ke permukaan menggunakan teknik lifting secara bertahap, dengan pengamanan pada sistem tali dan anchor guna memastikan keselamatan personel.

Baca Juga:

Koordinator Pos SAR Trenggalek, Bayu Prasetyo mengungkapkan petugas sempat mengalami kesulitan saat evakuasi korban, karena diameter sumur relatif kecil.

“Selain ruang yang sempit, terdapat potensi gas beracun di dalam sumur. Oleh karena itu, rescuer yang turun ke dalam sumur dilengkapi peralatan SCBA sebagai langkah mitigasi risiko,” kata Bayu.

Pelajar di Ponorogo ditemukan meninggal dunia di dalam sumur sedalam 12 meter setelah tiga haru hilang
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Ponorogo pelajar ponorogo pelajar ponorogo meninggal dunia evakuasi ponorogo di sumur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU