Angin Kencang Terjang Banyuwangi, 52 Rumah di Empat Desa Rusak

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi mencatat sebanyak 52 rumah di empat desa mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang, Sabtu (7/2) petang.

Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Partana mengatakan peristiwa angin kencang tersebut terjadi di Desa Karangsari, Desa Temuguruh, dan Desa Temuasri di Kecamatan Sempu, serta Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar.

"Selain tiga desa di Kecamatan Sempu, angin kencang juga merusak sejumlah rumah di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar," ujar Partana, Minggu (8/2).

Menurutnya, wilayah terdampak paling banyak berada di Kecamatan Sempu dengan 49 rumah warga dan enam kandang ayam mengalami kerusakan.

Sementara itu, kerusakan terparah terjadi di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar. Sejumlah atap rumah warga porak-poranda tersapu angin, bahkan di Desa Temuguruh terdapat dua dapur rumah warga yang ambruk.

"Kerusakan mulai ringan hingga berat, akan tetapi kebanyakan rusak ringan pada bagian atap," katanya.

Hasil asesmen BPBD juga mencatat dampak lain berupa jaringan listrik terputus, yang menyebabkan sembilan rumah di Desa Tembokrejo sempat mengalami pemadaman. Kondisi tersebut kini telah ditangani oleh PLN.

Partana memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pascabencana, BPBD bersama relawan serta TNI/Polri langsung turun ke lokasi untuk membantu warga terdampak.