JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Angin Kencang Terjang Banyuwangi, 52 Rumah di Empat Desa Rusak

Angin Kencang Terjang Banyuwangi, 52 Rumah di Empat Desa Rusak

Senin, 09 Februari 2026 – 13:08 WIB
Angin Kencang Terjang Banyuwangi, 52 Rumah di Empat Desa Rusak - JPNN.com Jatim
BPBD Banyuwangi, jawa Timur, menyerahkan bantuan kebutuhan dasar warga terdampak bencana angin kencang. Sabtu (7/2/2026) malam. ANTARA/HO-BPBD Banyuwangi

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi mencatat sebanyak 52 rumah di empat desa mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang, Sabtu (7/2) petang.

Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Partana mengatakan peristiwa angin kencang tersebut terjadi di Desa Karangsari, Desa Temuguruh, dan Desa Temuasri di Kecamatan Sempu, serta Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar.

"Selain tiga desa di Kecamatan Sempu, angin kencang juga merusak sejumlah rumah di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar," ujar Partana, Minggu (8/2).

Baca Juga:

Menurutnya, wilayah terdampak paling banyak berada di Kecamatan Sempu dengan 49 rumah warga dan enam kandang ayam mengalami kerusakan.

Sementara itu, kerusakan terparah terjadi di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar. Sejumlah atap rumah warga porak-poranda tersapu angin, bahkan di Desa Temuguruh terdapat dua dapur rumah warga yang ambruk.

"Kerusakan mulai ringan hingga berat, akan tetapi kebanyakan rusak ringan pada bagian atap," katanya.

Baca Juga:

Hasil asesmen BPBD juga mencatat dampak lain berupa jaringan listrik terputus, yang menyebabkan sembilan rumah di Desa Tembokrejo sempat mengalami pemadaman. Kondisi tersebut kini telah ditangani oleh PLN.

Partana memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pascabencana, BPBD bersama relawan serta TNI/Polri langsung turun ke lokasi untuk membantu warga terdampak.

BPBD Banyuwangi mencatat 52 rumah di empat desa rusak akibat angin kencang. Tidak ada korban jiwa, bantuan sudah disalurkan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   angin kencang bpbd banyuwangi rumah rusak Bencana Hidrometeorologi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU