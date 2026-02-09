Manajemen KBS Buka Suara soal Penyelidikan Kasus Korupsi, Ini Jaminannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) memastikan perawatan dan pemeliharaan satwa tetap berjalan normal meski saat ini lembaga konservasi tersebut tengah dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum.

Direktur Operasional KBS Nurika Widyasanti mengatakan proses hukum yang sedang berlangsung tidak mengganggu pelayanan kepada pengunjung maupun standar perawatan satwa.

"Stabilitas operasional menjadi fokus utama manajemen saat ini," ujar Nurika, Minggu (8/2).

Dia menyatakan seluruh kebutuhan dasar satwa mulai dari nutrisi, kesehatan, hingga pemantauan medis tetap terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku.

“Perawatan dan pemeliharaan satwa tetap menjadi prioritas utama kami. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan sesuai standar yang berlaku dan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Sebagai lembaga konservasi, PDTS KBS berkomitmen meningkatkan kesejahteraan satwa melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter hewan, penyediaan pakan berkualitas sesuai kebutuhan gizi masing-masing spesies, serta pengelolaan habitat yang mendukung perilaku alami satwa.

Baca Juga: Kebun Binatang Surabaya Tetap Buka Meski Digeledah Kejati Jatim

Terkait proses hukum yang berjalan, Nurika menyatakan pihaknya bersikap kooperatif dan menghormati seluruh prosedur hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Dia juga mengapresiasi perhatian Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terhadap keberlangsungan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya.