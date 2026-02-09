Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis & Hujan Lebat di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (9/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Bululawang, Gondanglegi, Jabung, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Turen, dan Wonosari cerah berawan dan berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Bantur, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.