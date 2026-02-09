Cuaca Jawa Timur 9 Februari 2026, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (9/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Lamongan.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi, Kota Probolinggo, Lumajang, dan Probolinggo. Gerimis mengguyur Blitar, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun.

Gerimis juga mengguyur Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Situbondo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Kota Probolinggo, Lumajang, dan Probolinggo. Gerimis mengguyur Magetan dan Nganjuk. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Jember, Magetan, Nganjuk, Probolinggo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.