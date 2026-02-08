Basarnas Turunkan Tim Penyelam Cari Wisatawan Hilang di Pantai Sine Tulungagung

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Badan SAR Nasional (Basarnas) Pos SAR Trenggalek menerjunkan tim penyelam untuk mencari wisatawan asal Malang yang hilang terseret ombak di Pantai Sine, Tulungagung, Sabtu (7/2).

Selain penyelaman, pencarian juga dilakukan melalui penyisiran jalur air dan darat, namun hingga Minggu sore korban belum ditemukan.

"Memasuki hari kedua pencarian, korban masih belum ditemukan meski berbagai upaya telah kami lakukan," kata Koordinator Pos SAR Basarnas Trenggalek Bayu Prasetyo, Minggu (8/2).

Sebelumnya, enam wisatawan dilaporkan terseret ombak saat bermain air di Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung.

Lima orang diselamatkan, satu di antaranya sempat dilarikan ke RSUD dr Iskak Tulungagung karena kondisinya kritis akibat kemasukan banyak air laut.

Sementara itu, satu korban lainnya terseret arus ke tengah laut dan tidak berhasil ditolong.

Korban hilang diidentifikasi bernama Muhamad Attaya Ulum (20) warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Bayu menjelaskan, tim SAR mengerahkan tiga Search and Rescue Unit (SRU) dengan tugas berbeda, yakni tim penyelam, tim pemantau dan penyisir darat, serta tim perahu yang dibantu nelayan setempat.