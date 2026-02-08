Whulyan Lawan Stigma Nikah Cukup di KUA Lewat Kampanye Wedding Experience

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah tren menurunnya angka pernikahan dan stigma menikah cukup sah di KUA tanpa perayaan, Whulyan (Attire by Ayu Wulan) menggelar kampanye bertajuk ‘The Great Show of Everlasting, Wedding Experience’ sebagai upaya menghidupkan kembali makna pernikahan di kalangan generasi muda.

Acara ini digelar melalui kolaborasi Whulyan dengan Mitra Flower & Decorations, Melodia, Visesa Wedding Organizer, serta didukung 37 vendor pernikahan dari berbagai bidang, mulai busana, dekorasi, tata rias, hiburan, hingga dokumentasi.

Founder Whulyan Attire Ayu Wulan mengatakan kampanye ini lahir dari kegelisahan melihat perubahan cara pandang Gen Z terhadap pernikahan yang kini cenderung minimalis dan menganggap pernikahan sekadar formalitas.

“Klien kami dari Gen Z banyak yang memandang pernikahan cukup sah, intimate wedding, menikah di KUA saja, padahal pernikahan bukan sekadar perayaan satu hari atau pesta makan-makan, tetapi sesuatu yang harus dirayakan dengan sukacita,” ujar Wulan.

Industri yang bergerak di pernikahan mengkampanyekan stigma nikah secara simpel lewat kampanye wedding experience di Surabaya, Minggu (8/2). Foto: Arry Saputra/JPNN

Melalui Everlasting Wedding Experience, Whulyan menampilkan lebih dari 50 koleksi gaun pengantin dengan berbagai tema, mulai dari konsep klasik hingga modern, untuk membantu pasangan mewujudkan wedding dream mereka.

Tak hanya pameran, acara ini juga dikemas dengan fashion show dan orkestra musik yang menyasar selera Gen Z, serta dikampanyekan secara masif di media sosial.