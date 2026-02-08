Komisi IX DPR Minta Orang Tua Berperan Aktif Mengawal Kesuksesan Program MBG

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus melanjutkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kegiatan sosialisasi program MBG kali ini dilakukan di Balai Penambangan, Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo pada Jumat (6/2) dan dihadiri ratusan peserta dari kalangan warga dan tokoh masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati yang berhalangan hadir secara langsung, menyampaikan pesan penting melalui sambungan video terkait manfaat besar program MBG bagi masyarakat.

Menurut Indah, Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Gizi Nasional memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran program MBG di seluruh daerah.

“Program makan bergizi gratis bertujuan memberikan asupan gizi secara gratis kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan,” ujar Indah Kurniawati dalam sambutannya secara daring.

Dia mengatakan program MBG sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden RI Prabowo Subianto, yakni membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan profesional.

“Program ini diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” katanya.

Indah juga menekankan keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dan orang tua sebagai pengawas dan pengawal di lapangan.