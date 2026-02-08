JPNN.com

Minggu, 08 Februari 2026 – 17:02 WIB
Perahu Sound Horeg Karam Saat Tradisi Nyadran di Sidoarjo - JPNN.com Jatim
Perahu pengangkut sound horeg karam saat Tradisi Nyadran di Balongdowo, Sidoarjo, Sabtu (7/2). Foto: Dok. Satpolairud Polresta Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Perahu pengangkut sound horeg dilaporkan karam saat pelaksanaan Tradisi Nyadran di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (7/2) sore.

Perahu yang telah dimodifikasi untuk mengangkut perangkat sound system berukuran besar tersebut diduga tidak kuat menahan beban, hingga akhirnya terbalik di sungai.

Kasat Polairud Polresta Sidoarjo AKP Imam Yuwono mengatakan insiden terjadi sekitar pukul 16.30 WIB di bantaran Sungai Balongdowo.

Menurut Imam, warga menggabungkan dua perahu untuk menopang satu set sound horeg lengkap dengan genset.

“Perahunya dua digabung untuk (membawa) sound, speaker dan genset. Salah satunya enggak kuat menahan getaran, akhirnya miring,” kata Imam saat dikonfirmasi, Minggu (8/2).

Selain beban sound system yang diperkirakan mencapai sekitar satu ton, perahu juga dinaiki lebih dari 10 orang yang berjoget mengikuti alunan musik.

Akibatnya, perahu kehilangan keseimbangan dan tenggelam bersama perangkat lighting, genset, dan sound system.

“Berat sound-nya saja sekitar satu ton. Ditambah yang naik mungkin 10-an orang. Begitu miring, alat-alat langsung ikut tenggelam,” jelasnya.

Perahu pengangkut sound horeg karam saat Tradisi Nyadran di Balongdowo, Sidoarjo.
